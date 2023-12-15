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2023
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Песков рассказал, с каким лидером США готов работать Путин
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Президент России Владимир Путин готов работать с тем, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее интересы, заявил пресс-секретарь президента... ПРАЙМ, 15.12.2023
право, общество , новости, в мире, сша, мир, россия, диалог, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов работать с тем, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в США.
"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", — заявил Песков в интервью телеканалу NBC News.
Он также отметил, что Путин предпочтет президента США, который будет вести более конструктивную политику в отношении России, и который понимает "значимость диалога".