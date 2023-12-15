МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов работать с тем, кто поймет, что теперь нужно быть более осторожными с Россией и учитывать ее интересы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в США. Песков удивился процессу принятия решений в Евросоюзе

"С любым, кто будет понимать, что с этого момента нужно быть более осторожными с Россией и учитывать все ее озабоченности", — заявил Песков в интервью телеканалу NBC News.

Он также отметил, что Путин предпочтет президента США, который будет вести более конструктивную политику в отношении России, и который понимает "значимость диалога".