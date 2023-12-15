МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то же время передавая Киеву противоречивые ответы на просьбы о военной помощи, сообщил телеканал NBC, цитируя словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Шольц сделал Орбану необычное предложение во время дебатов по Киеву

"Песков также обвинил США и Запад в ненужном продлении войны на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит", — говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России призвал Вашингтон осознать свою ответственность за помощь Киеву.

"Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт", — сказал Песков на английском языке в интервью телеканалу NBC, заявив, что Вашингтон предоставляет военную и финансовую помощь Украине.

Ранее пресс-секретарь удивился процессу принятия решений в Евросоюзе, пока несогласные страны-члены "отходят за кофе". Так Песков отреагировал на дебаты в Евросоюзе, посвященные вступлению Украины в блок, в ходе которых канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти за кофе.