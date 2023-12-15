2023-12-15T17:48:39+03:00
2023-12-15T17:48:39+03:00
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Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине
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Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то же время передавая Киеву противоречивые ответы на просьбы о военной помощи, сообщил телеканал NBC, цитируя словам официального... ПРАЙМ, 15.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Запад и США продлевают конфликт на Украине, в то же время передавая Киеву противоречивые ответы на просьбы о военной помощи, сообщил телеканал NBC, цитируя словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
"Песков также обвинил США и Запад в ненужном продлении войны на Украине и передаче Киеву противоречивых сообщений о поддержке, которую он получит", — говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь президента России призвал Вашингтон осознать свою ответственность за помощь Киеву.
"Вам необходимо осознать вашу ответственность за это. Вы продлеваете этот конфликт", — сказал Песков на английском языке в интервью телеканалу NBC, заявив, что Вашингтон предоставляет военную и финансовую помощь Украине.
Ранее пресс-секретарь удивился процессу принятия решений в Евросоюзе, пока несогласные страны-члены "отходят за кофе". Так Песков отреагировал на дебаты в Евросоюзе, посвященные вступлению Украины в блок, в ходе которых канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти за кофе.