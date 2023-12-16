БУДАПЕШТ, 16 дек — ПРАЙМ. Власти Болгарии решили отменить акциз на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия не будет расплачиваться за решение ЕС по Украине, заявил Орбан

"Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне. И поскольку это решение будет приниматься на следующей неделе, сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон. Если они действительно отменят этот закон, то, конечно, мы тоже отзовем свое решение о вето", — сказал Сийярто.

Ранее экс-премьер Болгарии Бойко Борисов в разговоре с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что София отменит акциз на транзит российского газа по своей территории по просьбе венгерской стороны.

По словам Сийярто, введение акциза было "скандальным и враждебным шагом", полностью противоречащим юридическим правилам ЕС и несущим угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии, над чем "глумились" власти Болгарии.

Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.