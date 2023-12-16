МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Все незаконные действия против России получают соответствующий ответ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова назвала очередной пакет помощи Украине преступной схемой

"Все меры, действия и шаги незаконного плана, которые предпринимаются против нашей страны, получают соответствующий ответ. Так было до этого, так будет и сейчас", — сообщила Захарова.

Ранее издание Politico сообщило, что Австрия сняла все технические возращения против нового пакета санкций в отношении России. Австрия блокировала утверждение 12-го пакета санкций, требуя исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка.

Как сообщают источники, официальная процедура утверждения нового санкционного пакета не запущена на министерском уровне в Совете ЕС.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.