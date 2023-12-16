МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Все незаконные действия против России получают соответствующий ответ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова назвала очередной пакет помощи Украине преступной схемой

"Все меры, действия и шаги незаконного плана, которые предпринимаются против нашей страны, получают соответствующий ответ. Так было до этого, так будет и сейчас", — сообщила Захарова.

Ранее издание Politico сообщило, что Австрия сняла все технические возращения против нового пакета санкций в отношении России. Австрия блокировала утверждение 12-го пакета санкций, требуя исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка.

Как сообщают источники, официальная процедура утверждения нового санкционного пакета не запущена на министерском уровне в Совете ЕС.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.