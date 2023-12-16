2023-12-16T19:41:21+03:00
2023-12-16T19:41:21+03:00
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2023
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В МИД прокомментировали новый пакет санкций против России
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Все незаконные действия против России получают соответствующий ответ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все меры, действия и шаги... ПРАЙМ, 16.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Все незаконные действия против России получают соответствующий ответ, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Все меры, действия и шаги незаконного плана, которые предпринимаются против нашей страны, получают соответствующий ответ. Так было до этого, так будет и сейчас", — сообщила Захарова.
Ранее издание Politico сообщило, что Австрия сняла все технические возращения против нового пакета санкций в отношении России. Австрия блокировала утверждение 12-го пакета санкций, требуя исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского черного списка.
Как сообщают источники, официальная процедура утверждения нового санкционного пакета не запущена на министерском уровне в Совете ЕС.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.