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ФТС напомнила о возможной конфискации в ЕС посылок при отправке из России
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России рекомендовала учитывать возможную конфискацию таможенниками Германии и стран Евросоюза "санкционных подарков" при отправке из России, об... ПРАЙМ, 17.12.2023
право, общество , новости, в мире, россия, ес, посылки, таможня
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России рекомендовала учитывать возможную конфискацию таможенниками Германии и стран Евросоюза "санкционных подарков" при отправке из России, об этом российское ведомство сообщилов своем Telegram-канале.
Как напомнили таможенники, в преддверии новогодних праздников таможенная служба Германии на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, что санкции также распространяются на товары, пересылаемые в качестве "подарков".
"Это посылки, отправленные физическими лицами, находящимися на территории России, в адрес физических лиц, находящихся на территории Германии, и не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности. Исключения для товаров, входящих в санкционные списки, не предусмотрены", — отмечается в сообщении.
В ФТС обратили внимание, что таможенные службы стран ЕС могут задержать и конфисковать подсанкционные товары, и рекомендовали учитывать эту информацию при отправке посылок.