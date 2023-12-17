МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России рекомендовала учитывать возможную конфискацию таможенниками Германии и стран Евросоюза "санкционных подарков" при отправке из России, об этом российское ведомство сообщилов своем Telegram-канале. ФТС раскрыла главных торговых партнеров России за январь — октябрь

Как напомнили таможенники, в преддверии новогодних праздников таможенная служба Германии на своем официальном сайте опубликовала информацию о том, что санкции также распространяются на товары, пересылаемые в качестве "подарков".

"Это посылки, отправленные физическими лицами, находящимися на территории России, в адрес физических лиц, находящихся на территории Германии, и не предназначенные для производственной или иной коммерческой деятельности. Исключения для товаров, входящих в санкционные списки, не предусмотрены", — отмечается в сообщении.

В ФТС обратили внимание, что таможенные службы стран ЕС могут задержать и конфисковать подсанкционные товары, и рекомендовали учитывать эту информацию при отправке посылок.