МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Заявление президента США Джо Байдена о том, что Россия способна напасть на страны НАТО, говорит об отчаянии американского лидера, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил, что Запад "стращает" страны за сотрудничество с Россией

Министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале подчеркнул, что сам факт, что такие серьезные люди, как главы Пентагона и Белого дома, прибегают к заведомо лживым заклинаниям, указывает на отчаяние Вашингтона.

Он также заметил, что западные лидеры говорят о необходимости переговоров по Украине просто чтобы временно остановить военные действия и дать Киеву отдохнуть.

"Перемена только одна, и я эту позицию услышал еще весной, когда был в Нью-Йорке на заседании, когда мы были председателями в Совете Безопасности ООН, я встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса, Чарльза Купчина, — почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, как будто использовался этот контакт в качестве канала, ничего подобного, я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке и на этот раз тоже попросил об этом, они согласились. Тогда мне Ричард Хаас и с ним человек 5-6 высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться (с Украиной) сейчас, потому что ни одна сторона не может победить", — сказал Лавров.

По словам главы МИД, западные лидеры не стесняются высказывать предположения о том, что перерыв нужен Киеву исключительно для того, чтобы нарастить запасы вооружения, однако это не указывает на скорейшее окончание конфликта.

Запад понимает, что не может уничтожить Россию как самостоятельную державу на мировой арене, но не говорит об этом открыто из-за опасений потерять репутацию перед выборами. Лавров добавил, что раньше Москва надеялась на прагматизм в отношениях с Западом, особенно в сфере энергетики и высоких технологий, но теперь осознает, что главной целью Запада было уничтожить Россию, заявил глава внешнеполитического ведомства России.