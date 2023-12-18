БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник 18 декабря утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, указано публикации Совета. Доля ЕС во внешней торговле России продолжает падать, сообщили в ФТС

Новые рестрикции коснутся импорта российских алмазов, импорта и экспорта, а также некоторых физических и юридических лиц.

Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС до сегодняшнего дня затрагивали почти 1800 физлиц и организаций. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.