2023-12-18T19:03:00+03:00
2023-12-18T19:04:06+03:00
2023-12-18T19:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231218/842601845.html
Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник 18 декабря утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, указано публикации Совета. Новые рестрикции коснутся импорта российских... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, в мире, ес, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769699.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769699.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769698.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769698.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769686.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84176/96/841769686.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231218/842596643.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Совет ЕС в понедельник 18 декабря утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, указано публикации Совета.
Новые рестрикции коснутся импорта российских алмазов, импорта и экспорта, а также некоторых физических и юридических лиц.
Брюссель в июне этого года ввел 11-й пакет европейских санкций против России. Персональные ограничения ЕС до сегодняшнего дня затрагивали почти 1800 физлиц и организаций. Порядка 60 представителей бизнеса оспорили эти санкции в суде.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.