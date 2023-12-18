БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС исключил из запрета на алмазы РФ предметы для личного пользования путешественников, а также ценности при культурном обмене с Россией, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документе. Эксперты рассказали, будут ли последствия из-за санкций на алмазы

"Запрет… не распространяется на товары… для личного использования физических лиц, путешествующих в ЕС, или их ближайших родственников, путешествующих с ними, принадлежащие этим лицам и не предназначенные для продажи", — указывается в документе.

Там также отмечается, что "в отступление от параграфов (о запрете на импорт алмазов РФ – ред.) компетентные органы могут разрешить перевозку или импорт культурных ценностей, предоставленных во временное пользование в рамках официального культурного сотрудничества с Россией".

Ранее ЕС ввел запрет на импорт в союз алмазов из России с 1 января 2024 года.