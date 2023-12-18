2023-12-18T23:34:18+03:00
2023-12-18T23:34:18+03:00
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2023
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Евросоюз разрешил ввозить российские алмазы для личного пользования
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ЕС исключил из запрета на алмазы РФ предметы для личного пользования путешественников, а также ценности при культурном обмене с Россией, следует из обнародованного в официальном... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, в мире, ес, запрет на ввоз, российские алмазы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. ЕС исключил из запрета на алмазы РФ предметы для личного пользования путешественников, а также ценности при культурном обмене с Россией, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документе.
"Запрет… не распространяется на товары… для личного использования физических лиц, путешествующих в ЕС, или их ближайших родственников, путешествующих с ними, принадлежащие этим лицам и не предназначенные для продажи", — указывается в документе.
Там также отмечается, что "в отступление от параграфов (о запрете на импорт алмазов РФ – ред.) компетентные органы могут разрешить перевозку или импорт культурных ценностей, предоставленных во временное пользование в рамках официального культурного сотрудничества с Россией".
Ранее ЕС ввел запрет на импорт в союз алмазов из России с 1 января 2024 года.