НИАМЕЙ, 19 дек — ПРАЙМ. Нигер надеется на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а не постоянные запросы о помощи, рассказал в беседе с агентством РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн. Нигер ввел в эксплуатацию трубопровод для поставки нефти в Бенин

"Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", — отметил Зейн.

Премьер подчеркнул, что стране может потребоваться поддержка в сложных ситуациях, но она не будут злоупотреблять этим и не будет просить помощи постоянно.

Ранее в конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохамед Базум был отстранен от власти. Ряд стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот и объявили санкции в отношении Нигера, включая приостановку финансовой помощи и ограничения на перемещение и замораживание активов мятежников.

В начале августа военачальниками стран ЭКОВАС был принят план на случай возможной военной интервенции в Нигер.