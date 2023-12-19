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Нигер не хочет злоупотреблять помощью к России, заявил премьер страны
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Нигер надеется на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а не постоянные запросы о помощи, рассказал в беседе с агентством РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, в мире, россия, сотрудничество, нигер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НИАМЕЙ, 19 дек — ПРАЙМ. Нигер надеется на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, а не постоянные запросы о помощи, рассказал в беседе с агентством РИА Новости назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн.
"Нигер намерен развивать сотрудничество, построенное по принципу win-win с Российской Федерацией, которая является великой страной, и со всеми другими миролюбивыми странами. Это наша цель", — отметил Зейн.
Премьер подчеркнул, что стране может потребоваться поддержка в сложных ситуациях, но она не будут злоупотреблять этим и не будет просить помощи постоянно.
Ранее в конце июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого президент Мохамед Базум был отстранен от власти. Ряд стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот и объявили санкции в отношении Нигера, включая приостановку финансовой помощи и ограничения на перемещение и замораживание активов мятежников.
В начале августа военачальниками стран ЭКОВАС был принят план на случай возможной военной интервенции в Нигер.