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В Индонезии нашли виновных в коррупции
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Жены коррумпированных чиновников несут ответственность за преступления своих мужей, заявил координирующий министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд. "Во... ПРАЙМ, 19.12.2023
финансы, новости, в мире, индонезия, коррупция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДЖАКАРТА, 19 дек — ПРАЙМ. Жены коррумпированных чиновников несут ответственность за преступления своих мужей, заявил координирующий министр юстиции, политики и прав человека Индонезии Мохаммад Махфуд.
"Во многих случаях мужья участвуют в преступлениях потому, что их жены плохие. Многие коррумпированные чиновники сейчас сидят в тюрьме, потому что жены с них требуют. Их зарплата составляет 20 миллионов рупий (1400 долларов — ред.), но их расходы составляют 50 миллионов рупий (3200 долларов — ред.)", — сообщил политик в ходе собрания, на котором обсуждалась роль женщин в государственном строительстве.
Заявление министра спровоцировало шквал негативных реакций среди защитников прав женщин. Эксперт Индонезийского института реформы уголовного правосудия Мадждина Рахмавати подчеркнула, что это стереотипы о женщинах. Рахмавати указала на то, что коррупция в Индонезии имеет системный характер, а не является внутренней проблемой.