МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Запад не планировал поставлять Украине вооружение, необходимое для победы, он заинтересован в стабильности России. Об этом написал эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time. В Америке призвали Зеленского дать власть оппозиции

По его словам, национальные интересы США не сильно пересекаются с украинскими, поэтому Вашингтон не собирался оказывать Киеву всю возможную поддержку.

"Это стратегия медленного "да" от США и НАТО", — сказал Акерман.

Как пояснил эксперт, западные страны поставляют Украине оружие, которого достаточно для военных действий, но не для победы.

Как подчеркнул автор статьи, США сильнее нуждаются в стабильной обстановке в России.

Ранее сенатор Митт Ромни заявлял, что 6 декабря представители Республиканской партии сорвали брифинг, посвященный поддержке Украины. По его словам, таким образом, "секретный брифинг", организованный демократами для принятия пакета помощи Киеву, провалился. Позднее Байден заявлял, что неспособность Вашингтона согласовать новый пакет помощи Украине является сумасшествием и не соответствует национальным интересам.