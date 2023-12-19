МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В странах Балтии возникают сомнения в том, готовы ли Соединенные Штаты проявить решимость и рисковать своими силами ради защиты региона, пишет агентство Bloomberg. Сидят, как на иголках: Прибалтика придумала новый способ навредить России

По данным издания, официальные лица в Прибалтике сомневаются в способности разгромить российские войска на Украине и рассчитывают на поддержку союзников в случае конфликта на своей территории. Тем не менее, вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, возникают вопросы о готовности США и их союзников защитить эти "крошечные страны, которые ранее были частью Советского Союза".

Латвия, Литва и Эстония входят в НАТО. Российская сторона неоднократно заявляла о значительном наращивании активности альянса у своих западных границ, считая это угрозой своим интересам.

В Кремле отмечали, что Россия никому не несет угрозы, однако будет своевременно реагировать на действия, которые могут навредить ее интересам.