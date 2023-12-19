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В Прибалтике засомневались, что США встанут на их защиту
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В странах Балтии возникают сомнения в том, готовы ли Соединенные Штаты проявить решимость и рисковать своими силами ради защиты региона, пишет агентство Bloomberg. По данным... ПРАЙМ, 19.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В странах Балтии возникают сомнения в том, готовы ли Соединенные Штаты проявить решимость и рисковать своими силами ради защиты региона, пишет агентство Bloomberg.
По данным издания, официальные лица в Прибалтике сомневаются в способности разгромить российские войска на Украине и рассчитывают на поддержку союзников в случае конфликта на своей территории. Тем не менее, вопреки заявлениям президента США Джо Байдена, возникают вопросы о готовности США и их союзников защитить эти "крошечные страны, которые ранее были частью Советского Союза".
Латвия, Литва и Эстония входят в НАТО. Российская сторона неоднократно заявляла о значительном наращивании активности альянса у своих западных границ, считая это угрозой своим интересам.
В Кремле отмечали, что Россия никому не несет угрозы, однако будет своевременно реагировать на действия, которые могут навредить ее интересам.