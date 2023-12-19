МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия не будет участвовать в операции в Красном море, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эксперт назвал главную цель военного присутствия США в Красном море

Ранее глава пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания", которая направлена на защиту Красного моря от атак хуситов на корабли.

Пескову задали вопрос об отношении Кремля к этой кампании.

"Мы не принимаем участия в этой операции", — ответил он.