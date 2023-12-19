2023-12-19T12:46:28+03:00
2023-12-19T12:46:28+03:00
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В Кремле прокомментировали операцию в Красном море
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Россия не будет участвовать в операции в Красном море, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее глава пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной... ПРАЙМ, 19.12.2023
нефть, энергетика, новости, в мире, дмитрий песков, россия, красное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия не будет участвовать в операции в Красном море, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания", которая направлена на защиту Красного моря от атак хуситов на корабли.
Пескову задали вопрос об отношении Кремля к этой кампании.
"Мы не принимаем участия в этой операции", — ответил он.