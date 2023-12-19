МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО не нужны России ни сейчас, ни потом, заявил глава государства Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны. В Европе задумались о последствиях провала Киева для НАТО, пишет СМИ

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.

Президент напомнил, что Вашингтон, призывая финансировать Украину, предупреждает, что "на очереди НАТО".

"Зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда не были и сейчас не нужны, в будущем нужны не будут", — подчеркнул Путин.

По его словам, США продвигают этот тезис, чтобы "деньги платили".