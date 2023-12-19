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России не нужны страны НАТО, заявил Путин
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Страны-члены НАТО не нужны России ни сейчас, ни потом, заявил глава государства Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны. НАТО —... ПРАЙМ, 19.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Страны-члены НАТО не нужны России ни сейчас, ни потом, заявил глава государства Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора.
Президент напомнил, что Вашингтон, призывая финансировать Украину, предупреждает, что "на очереди НАТО".
"Зачем нам эти страны НАТО? Они нам не нужны никогда не были и сейчас не нужны, в будущем нужны не будут", — подчеркнул Путин.
По его словам, США продвигают этот тезис, чтобы "деньги платили".