КИШИНЕВ, 19 дек — ПРАЙМ. Молдавия с 18 января откажется от аббревиатуры русского происхождения для обозначения международного аэропорта Кишинева, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну. Молдавия оказалась в минусе, присоединившись к санкциям, считает эксперт

"Принято решение, что с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинэу будет иметь аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Нынешняя аббревиатура KIV – сокращенно от русского названия Кишинев – больше не будет появляться на табло полетов", — написал Спыну в своем Telegram-канале.

Летом этого года иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты — временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.