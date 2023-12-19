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Молдавия откажется от русской аббревиатуры для аэропорта Кишинева
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Молдавия с 18 января откажется от аббревиатуры русского происхождения для обозначения международного аэропорта Кишинева, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития... ПРАЙМ, 19.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИШИНЕВ, 19 дек — ПРАЙМ. Молдавия с 18 января откажется от аббревиатуры русского происхождения для обозначения международного аэропорта Кишинева, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
"Принято решение, что с 18 января 2024 года Международный аэропорт Кишинэу будет иметь аббревиатуру RMO (Республика Молдова). Нынешняя аббревиатура KIV – сокращенно от русского названия Кишинев – больше не будет появляться на табло полетов", — написал Спыну в своем Telegram-канале.
Летом этого года иностранец устроил стрельбу в аэропорту Кишинева. Пассажиры были эвакуированы, вылеты — временно отложены. По данным МВД, стрелял гражданин Таджикистана, которого не впустили в страну. Он убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, а также ранил одного пассажира. Стрелявший был задержан, но ранен, он находится в больнице в тяжелом состоянии.