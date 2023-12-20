БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может потерять международное доверие, если блок так и не определится с оценкой конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Захарова назвала диалог по вступлению Украины в ЕС утешительным призом

"В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной (вокруг призыва о прекращении огня — ред.) мы теряем международное доверие", — сказал он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.

Глава евродипломатии задался вопросом, почему в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит "на правильной стороне истории", а вопросе ближневосточного конфликта колеблется и не знает, "где эта правильная сторона".

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подверглась критике СМИ за игнорирование гибель мирного населения в секторе Газа и заявления по конфликту на Украине.

Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".