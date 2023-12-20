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Боррель признал наличие "двойных стандартов" у Евросоюза
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Евросоюз может потерять международное доверие, если блок так и не определится с оценкой конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "В... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, в мире, ес, украина, ближний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек — ПРАЙМ. Евросоюз может потерять международное доверие, если блок так и не определится с оценкой конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В условиях недостаточного единства позиций в ЕС по конфликту между Израилем и Палестиной (вокруг призыва о прекращении огня — ред.) мы теряем международное доверие", — сказал он, выступая на форуме Sommet Grand Continent.
Глава евродипломатии задался вопросом, почему в ситуации с Украиной ЕС единогласно стоит "на правильной стороне истории", а вопросе ближневосточного конфликта колеблется и не знает, "где эта правильная сторона".
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подверглась критике СМИ за игнорирование гибель мирного населения в секторе Газа и заявления по конфликту на Украине.
Позднее пресс-службе ЕК и внешнеполитической службе ЕС пришлось корректировать односторонние высказывания фон дер Ляйен, разъяснять, что выраженное главой ЕК мнение "является ее личным и позицию всего ЕС не отражает".