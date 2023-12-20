МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Латвия, Литва и Эстония будут использовать единую систему таможенного контроля и обмена информацией, чтобы минимизировать риск обхода рестрикций ЕС против России и Белоруссии, указывается в совместной декларации премьер-министров трех стран. Литва увеличила покупку у России удобрений до максимума с марта 2022 года

Систему введут не позднее 31 января 2024.

"Стороны договорились обеспечивать единообразный таможенный контроль и обмен информацией. Таможенные органы согласуют принципы для единого подхода в рассмотрении дел в случае фиксации нелогичных путей товаров, чтобы требовать дополнительную документацию по транзиту или конечному использованию товаров, требовать дополнительные декларации от производителей и экспортеров, чтобы минимизировать риски обхода санкций", — говорится в декларации, которую в соцсети X опубликовала премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.