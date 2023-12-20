БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает против вступления Украины в НАТО, так как, по его мнению, это бы означало начало Третьей мировой войны. Словакия не будет замораживать недвижимость России, заявил Фицо

"Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (членстве Украины — ред.) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (генсек НАТО — ред.): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны…", — сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.

Саммит ЕС 14 декабря решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в блоке. Фицо, комментируя это, говорил, что это решение является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально станет членом альянса.

В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.

Возможное вступление этой страны в НАТО будет "будет абсолютной опасностью, угрозой" для России, не раз заявляли в Кремле.