Премьер Словакии Фицо: если Киев вступит в НАТО, начнется Третья мировая война
БРАТИСЛАВА, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает против вступления Украины в НАТО, так как, по его мнению, это бы означало начало Третьей мировой войны.
"Мы перед выборами говорили, что для нас будет проблемой, если речь идет о (членстве Украины — ред.) в НАТО, я это сказал и на встрече со Столтенбергом (генсек НАТО — ред.): чтобы не было никаких сюрпризов, я говорю за партию, которая преобладает в правительстве Словакии, я говорю о том, что мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны…", — сказал Фицо в интервью изданию InfoVojna.
Саммит ЕС 14 декабря решил начать переговоры с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в блоке. Фицо, комментируя это, говорил, что это решение является лишь политическим жестом, пройдут годы, прежде чем страна реально станет членом альянса.
В феврале 1994 года Украина первая из государств СНГ подписала рамочное соглашение об участии в натовской программе "Партнерство ради мира". А в сентябре 2022 года Владимир Зеленский объявил, что подписал "заявку на ускоренное присоединение" его страны к Альянсу.
Возможное вступление этой страны в НАТО будет "будет абсолютной опасностью, угрозой" для России, не раз заявляли в Кремле.
https://1prime.ru/global/20231220/842625953.html