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https://1prime.ru/global/20231220/842626154.html
США распространили санкции на четыре российские юрлица и нефтетанкер
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Соединенные Штаты добавили в санкционный список четыре российские компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов, заявило американское министерство финансов. Под ограничения... ПРАЙМ, 20.12.2023
новости, в мире, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили в санкционный список четыре российские компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов, заявило американское министерство финансов.
Под ограничения попали юрлица Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Гонконге (КНР), а также две фирмы из ОАЭ – Sun Ship Management D и Voliton DMCC.
Рестрикции также введены против танкера для перевозки нефтепродуктов Sanar 15 под российским флагом.
США в декабре усилили борьбу с компаниями и судами, которые используются для обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.