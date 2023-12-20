ВАШИНГТОН, 20 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили в санкционный список четыре российские компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов, заявило американское министерство финансов. США назвали "потолок цен" на российскую нефть успехом

Под ограничения попали юрлица Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited с регистрацией в Гонконге (КНР), а также две фирмы из ОАЭ – Sun Ship Management D и Voliton DMCC.

Рестрикции также введены против танкера для перевозки нефтепродуктов Sanar 15 под российским флагом.

США в декабре усилили борьбу с компаниями и судами, которые используются для обхода "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.