МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Украина получила от Евросоюза еще 150 миллионов евро на восстановление инфраструктурных объектов, сообщает украинский кабмин. Боррель объяснил "магнетическое" притяжение ЕС

"Сегодня, 20 декабря, Украина получила 150 миллионов евро финансовой помощи на безвозвратной основе от ЕС… Грантовое финансирование поможет обеспечить приоритетные меры по восстановлению критически важных объектов… В частности, транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов и услуг, социальной инфраструктуры и жилых помещений", — сообщается на сайте кабмина.

По данным украинского правительства, второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается в первом квартале 2024 года. Средства будут направлены также на восстановление инфраструктуры и поддержку представителей сельского хозяйства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 год, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву.