МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Если Пекин предпримет действия для воссоединения материкового Китая и Тайваня, американские конгрессмены разработают пакет "адских санкций", пообещал сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. Си Цзиньпин раскрыл Байдену свои планы на Тайвань

"Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект… адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на странице его сайта.

Сообщается, что Грэм таким образом отреагировал на статьи NBC, где процитированы слова лидера КНР Си Цзиньпина Джо Байдену о скором восстановлении контроля над Тайванем. Республиканец считает, что существует сильная двухпартийная поддержка, позволяющая противостоять Китаю.

Тайвань — небольшой остров, располагающийся к востоку от Китая. В 1949 году остров стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли сторонникам коммунистической партии в гражданской войне. С тех пор Тайвань отказывается признавать легитимность китайских властей и считать себя частью республики.

В свою очередь Пекин не признает суверенитет острова и считает его одной из своих провинций.

США выражают свое официальное согласие с притязаниями Пекина на Тайвань, но поставляют вооружения острову и обещают защитить его военным путем в случае нападения с китайской стороны.