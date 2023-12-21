КАРТАЖ (Тунис), 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Тунис будут развивать сотрудничество, в частности в сфере сельского хозяйства и энергетики, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Тунис намерен восстановить турпоток из России, заявил глава МИД страны

Российский министр 21 декабря посетил с визитом Тунис, где провел переговоры с президентом страны Каисом Саидом.

"Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Россия и Тунис договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии, а также отметили интерес в совместной работе по освоению космического пространства.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что товарооборот между Россией и Тунисом за девять месяцев достиг 1,5 миллиарда долларов.