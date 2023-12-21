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Лавров заявил о развитии сотрудничества России и Туниса
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Россия и Тунис будут развивать сотрудничество, в частности в сфере сельского хозяйства и энергетики, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Российский министр 21 декабря посетил... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, россия, сотрудничество, тунис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАРТАЖ (Тунис), 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Тунис будут развивать сотрудничество, в частности в сфере сельского хозяйства и энергетики, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский министр 21 декабря посетил с визитом Тунис, где провел переговоры с президентом страны Каисом Саидом.
"Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что Россия и Тунис договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии, а также отметили интерес в совместной работе по освоению космического пространства.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что товарооборот между Россией и Тунисом за девять месяцев достиг 1,5 миллиарда долларов.