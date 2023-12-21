МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Чехия получила финансовую выгоду от помощи Киеву, заявил в беседе с Чешским радио уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный. Чехия и Словакия попросили ЕС продолжать имортировать нефть из России

"Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше… Так оно и есть", — сказал он.

Копечный отметил, что деньги на поставку военной помощи Киеву Чехия получила от заграничных партнеров. Так, подчеркнул политик, Нидерланды выделили для Украины свыше 1,5 миллиарда евро за 2023 год.

Он указал, что за два года конфликта крупнейшие производители военной продукции в Чехии — STV Group и Czechoslovak Group — увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600 и 700 процентов соответственно.

Дипломат добавил, что беженцы с Украины стали большим плюсом для экономики Чехии, поскольку примерно 120 тысяч из них нашли работу в стране.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.