МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Выход Анголы из ОПЕК+ может подтолкнуть других участников альянса, особенно тех, у кого небольшая добыча нефти, тоже выйти из соглашения, так как пока санкций за это не предусмотрено, заявили РИА Новости эксперты. Ангола не согласна с понижением ее квоты на добычу в ОПЕК+

Министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтино Азеведо заявил, что страна выходит из состава ОПЕК, сообщило в четверг местное агентство ANGOP. Пока официально не уточнялось, означает ли это автоматический выход и из ОПЕК+. Однако учитывая, что квоты, не устраивающие Анголу, назначаются в рамках сделки именно ОПЕК+, опрошенные РИА Новости эксперты и источник в одной из делегаций предположили, что она выходит и из этого альянса.

"Это тревожный звонок в плане сохранения там и других игроков. А что если Нигерия и Конго тоже захотят выйти? Если кто-то уйдет, а другие — останутся, и у них будут квоты, конечно, у них будет вопрос: "оказывается так можно было — просто выйти из ОПЕК+ и пользоваться всеми усилиями остальных участников, что они сокращают добычу, а не повышают цену за счет этого?". Я, оказывается, могу себя не сдерживать, и при этом добывать по-максимуму и зарабатывать. Никаких санкций нет, последствий нет. Дай-ка я тоже так сделаю", — сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, если уход будет массовым, то ОПЕК+ "развалится", каждый участник будет добывать столько, сколько сможет, что обрушит цены на нефть. Потом, конечно, рынок стабилизируется, когда из-за низких цен игроки рынка начнут сокращать добычу, но несколько месяцев точно будет наблюдаться кризис, что приведет к негативным экономическим последствиям, в том числе для России, добавил эксперт.

Управляющий директор "Русэнергопроекта" Максим Канищев также считает, что "демарш" Анголы может подтолкнуть к размышлениям о выходе и других членов ОПЕК+, но он подчеркнул, что наиболее вероятно это для стран с небольшой добычей. "Поэтому ожидаю жёстких санкций от ОПЕК+ в отношении уходящей Анголы, дабы другим задумывающимся о повторении было неповадно", — заключил он.

Ряд стран ОПЕК+ на встрече в конце ноября приняли решение до конца первого квартала следующего года "добровольно" (не в рамках ОПЕК+) сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, а ряд стран вносят дополнительные сокращения суммарно на 700 тысяч баррелей. Россия в свою очередь продлевает и углубляет сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов до 500 тысяч баррелей в сутки.

Также страны ОПЕК+ договорились скорректировать квоты ряда африканских стран на следующий год — предельный уровень добычи нефти для Анголы снижен на 180 тысяч баррелей в сутки от уровня, утвержденного на встрече в июне, до 1,11 миллиона баррелей в сутки, для Республики Конго и Нигерии увеличен на 1 тысячу баррелей и 120 тысяч баррелей в сутки, до 277 тысяч и 1,5 миллиона баррелей в сутки соответственно. Однако Ангола заявила, что не согласна со своей квотой, и планирует добывать больше положенного уровня.