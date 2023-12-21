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Москва ответит на санкции Евросоюза в отношении российских СМИ
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Россия соразмерно ответит на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в очередной санкционный пакет, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, россия, санкции против рф, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия соразмерно ответит на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в очередной санкционный пакет, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые "санкции" неизбежно последуют", — отметила Захарова, комментируя решение Евросоюза.
Дипломат добавила, что своими "действиями, идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями, ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом".
По мнению Захаровой, в ЕС "упорно отказываются признавать ущербность и изначальную неэффективность подобных рестриктивных мер, так как правду в современном информационном обществе невозможно директивно запретить".