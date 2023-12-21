МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия соразмерно ответит на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в очередной санкционный пакет, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Россия ответит Риге на рейдерский захват "Дома Москвы"

"Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые "санкции" неизбежно последуют", — отметила Захарова, комментируя решение Евросоюза.

Дипломат добавила, что своими "действиями, идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями, ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом".

По мнению Захаровой, в ЕС "упорно отказываются признавать ущербность и изначальную неэффективность подобных рестриктивных мер, так как правду в современном информационном обществе невозможно директивно запретить".