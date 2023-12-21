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2023
https://1prime.ru/global/20231221/842639785.html
Белый дом заявил, что рано говорить о применении активов россиян для Киева
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США считают преждевременным говорить об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... ПРАЙМ, 21.12.2023
новости, в мире, сша, россия, украина, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. США считают преждевременным говорить об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Пока слишком рано говорить", — ответил он журналистам на вопрос о применении российских активов на нужды Киева.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники указала, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками на эту тему.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В основном они находятся на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. За девять месяцев 2023 года Euroclear заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании от активов россиян.