ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. США считают преждевременным говорить об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Минфин назвал число граждан, которые смогут вернуть замороженные активы

"Пока слишком рано говорить", — ответил он журналистам на вопрос о применении российских активов на нужды Киева.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники указала, что администрация Байдена начала срочные переговоры с союзниками на эту тему.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. В основном они находятся на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. За девять месяцев 2023 года Euroclear заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании от активов россиян.