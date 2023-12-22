МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Нападения хуситов на корабли в Красном море могут привести к гибели американцев, заявил сенатор из Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон. Хуситы в Йемене объявили всеобщую мобилизацию

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Политик отметил в эфире Fox News, что США уже тогда должны были ответить на нападение хуситов. По его мнению, "бездействие" Вашингтона привело к росту числа инцидентов в Красном море, сравнив ситуацию с нападениями на американские базы в Сирии и Ираке.

"Рано или поздно погибнут американцы, и это (атаки хуситов на суда. — ред.) нанесет ущерб американской экономике", — предупредил Коттон.

В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря. На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак хуситов.