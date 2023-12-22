БРАТИСЛАВА, 22 дек — ПРАЙМ. Киеву можно отправить все оружие мира, однако это не принесет результата, потому что Россию невозможно победить в военном плане, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Киеве признали дипломатические победы Москвы

По словам словацкого лидера, Россия сама начнет диктовать условия разрешения конфликта с Украиной на рубеже 2023-2024 года. "Я не верю в военное решение (конфликта на Украине — ред.). Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение", — рассказал премьер в беседе с pravda.sk.

Украинское контрнаступление, начавшееся в июне, не дало ожидаемых результатов, и президент России Владимир Путин назвал его провалом. Министр обороны России Сергей Шойгу также объявил о больших потерях украинской армии в ходе контрнаступления. Он отмечал, что поставки западного оружия и мобилизация украинских резервов никак не изменили обстановку на поле боя.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.