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Французы стали значительно реже пить вино
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Доля регулярно употребляющих вино во Франции упала с 51% населения страны в 1980 году до 11% в 2022 году, следует из данных исследования компании Ipsos. "В 2022 году на регулярно... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 22 дек — ПРАЙМ. Доля регулярно употребляющих вино во Франции упала с 51% населения страны в 1980 году до 11% в 2022 году, следует из данных исследования компании Ipsos.
"В 2022 году на регулярно употребляющих вино во Франции приходилось 11% населения, доля снизилась на 5% по сравнению с предыдущим исследованием в 2015 году. В 1980 году на регулярно употребляющих вино приходилась половина населения страны", — говорится в исследовании.
Отмечается, что, если в 1980 году вино категорически не употребляли лишь 19% французов, то доля таких людей в 2022 году составила уже 37%.
Авторы исследования связывают такие изменения главным образом со сменой поколений.