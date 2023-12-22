ПАРИЖ, 22 дек — ПРАЙМ. Доля регулярно употребляющих вино во Франции упала с 51% населения страны в 1980 году до 11% в 2022 году, следует из данных исследования компании Ipsos. Первое испанское органическое вино получило российский сертификат

"В 2022 году на регулярно употребляющих вино во Франции приходилось 11% населения, доля снизилась на 5% по сравнению с предыдущим исследованием в 2015 году. В 1980 году на регулярно употребляющих вино приходилась половина населения страны", — говорится в исследовании.

Отмечается, что, если в 1980 году вино категорически не употребляли лишь 19% французов, то доля таких людей в 2022 году составила уже 37%.

Авторы исследования связывают такие изменения главным образом со сменой поколений.