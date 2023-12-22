ЯКУТСК, 22 дек — ПРАЙМ. Санкции против алмазодобывающей компании "Алроса" навредят в первую очередь странам Евросоюза, рынок сбыта российских алмазов будет меняться, заявила РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Галина Данчикова. "Алроса" отчиталась о результатах добычи алмазов в 2023 году

ЕС с 1 января вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. С 1 марта начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Глава Якутии Айсен Николаев в пятницу во время оглашения ежегодного послания депутатам Госсобрания (Ил Тумэн) отметил, что для региона сейчас крайне важно укреплять производственную базу алмазодобывающей отрасли. Он подчеркнул, что подземный рудник "Мир-глубокий", строительство которого "Алроса" начинает в Мирном, станет не только крупнейшим российским центром алмазодобычи, но и мировым.

Данчикова считает, что санкции против "Алросы" навредят в первую очередь самому Западу. "Компания у нас основная системообразующая, но я думаю, санкции ударят прежде всего по самому Западу. Полагаю, что будет смена рынка сбыта алмазов, вопросы, связанные с экспортом, будут решаться… Всем известно, что против нашей страны используется беспрецедентное количество санкций. Но есть задачи и определены направления, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, по которым мы должны работать и двигаться дальше", — отметила депутат.