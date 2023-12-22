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Байден расширил правовые основания для введения санкций против России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяется перечень правовых оснований для введения антироссийских санкций, следует из сообщения Белого... ПРАЙМ, 22.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 дек — ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, согласно которому расширяется перечень правовых оснований для введения антироссийских санкций, следует из сообщения Белого дома.
Согласно документу, Вашингтон может также принять решение отключить мировые кредитные организации от американской финансовой системы, если будут нарушены антироссийские санкции.
Российская сторона неоднократно заявляла, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. Западные чиновники также отмечали, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По мнению российского лидера, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.