МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Решение США запретить импорт рыбопродукции российского происхождения, но переработанных в третьих странах, ударит прежде всего по американским потребителям, прокомментировал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Захарова рассказала о фейках про российских рыбаков, угрожающих Дании

"Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки", — считает Зверев. По его мнению, "введенные меры болезненны для рыбного рынка США".

Ранее в пятницу американское министерство финансов сообщило, что США запрещают импорт лосося, трески, минтая и краба, имеющих российское происхождение, но переработанных в третьих странах. Запрет на импорт морепродуктов из РФ в США действует давно, но до сих пор он не был снабжен оговорками о переработке в третьих странах. Помимо рыбы и морепродуктов, аналогичные правила американцы обещают применить к бриллиантам и алкогольным напиткам.

"Острая крабовая недостаточность, возникшая после введенного летом прошлого года запрета на импорт рыбопродукции, уже привела к росту цен на краба в ритейле и HoReCa в самих США. Теперь ситуацию усугубит еще и тресковая недостаточность", — полагает глава ВАРПЭ.

Он заметил, что за минувшие десять лет вылов трески в США снизился вдвое и баланс поддерживался в том числе за счет импорта тихоокеанской трески из России, но "теперь лавочка закрыта".

Кроме того, постепенно, начиная с 2014 года, иссякал также американский импорт российского минтая, продолжил Зверев: по его словам, "здесь постаралось минтаевое лобби из Аляски", поскольку местные рыбаки повысили цену на свою продукцию. А на американский рынок горбуши российские рыбаки и прежде не стремились, заключил он.

Зверев подчеркнул, что за последние двадцать лет рыба стала, после зерна, одним из самых торгуемых на мировом рынке продовольственных товаров, поэтому "экономически нецелесообразные, но политически мотивированные барьеры на пути устоявшихся торговых потоков разрушают мировой рыбный рынок в целом, создают хаос и повышают индекс продовольственной инфляции".

"Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия", — считает Зверев, не исключая и более масштабных последствий. В этой связи он напомнил, что с односторонних таможенно-тарифных барьеров началась Великая депрессия 1929-1933 годов.