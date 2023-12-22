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Минфин Германии внес Россию в список стран налоговых убежищ
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Министерство финансов Германии внесло Россию в список стран-налоговых убежищ, следует из постановления министерства. "Следующие налоговые юрисдикции… определяются как не готовые... ПРАЙМ, 22.12.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, германия, налоговое убежище
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии внесло Россию в список стран-налоговых убежищ, следует из постановления министерства.
"Следующие налоговые юрисдикции… определяются как не готовые сотрудничать:… Российская Федерация (с 20 декабря 2023)", — говорится в постановлении министерства финансов ФРГ, опубликованном на сайте Федерального вестника Германии.
Кроме России с 20 декабря список стран, не готовых сотрудничать в вопросах налогообложения, пополнили Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские Острова. Всего на текущий момент в список входят 16 стран.
В постановлении подчеркивается, что такое решение было принято в связи с пересмотром Еврокомиссией 17 октября списка стран-налоговых убежищ.