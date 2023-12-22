МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии внесло Россию в список стран-налоговых убежищ, следует из постановления министерства. России есть, что конфисковать у Германии, заявил Лавров

"Следующие налоговые юрисдикции… определяются как не готовые сотрудничать:… Российская Федерация (с 20 декабря 2023)", — говорится в постановлении министерства финансов ФРГ, опубликованном на сайте Федерального вестника Германии.

Кроме России с 20 декабря список стран, не готовых сотрудничать в вопросах налогообложения, пополнили Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские Острова. Всего на текущий момент в список входят 16 стран.

В постановлении подчеркивается, что такое решение было принято в связи с пересмотром Еврокомиссией 17 октября списка стран-налоговых убежищ.