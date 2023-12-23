МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Если Украина попросит, Эстония будет готова заняться поиском и выдачей украинцев, которые подлежат мобилизации, сообщает ERR, приводя слова министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс. На Украине будут призывать в армию мужчин старше 45 лет, пишут СМИ

"В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал он.

Согласно материалу, эстонское МВД неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел с просьбой уведомить о находящихся в Эстонии беженцах в случае необходимости, хотя отмечается, что Киев не отправлял соответствующего запроса.

Ранее журнал Time со ссылкой на помощника украинского лидера сообщал, что ряды Вооруженных сил Украины настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

Газета New York Times также отмечала, что Украина стремится привлечь больше женщин в ряды армии, что подтверждает значительные потери в ВСУ.