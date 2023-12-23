МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Будапешт не несет ответственности за ухудшения отношений с Украиной, в этом виноват сам Киев, который отбирает права у венгерского национального меньшинства, заявил газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия не будет расплачиваться за решение ЕС по Украине, заявил Орбан

"Я несколько раз думал над этим вопросом, и моя твердая позиция заключается в том, что за ухудшение отношений Венгрия ответственности не несет. Ухудшение отношений можно отсчитывать с того момента, как в 2015 году украинцы отобрали у венгров закон, который гарантировал сохранение венгерского меньшинства как национальной общности", — сказал Орбан в интервью.

Он уточнил, что венгры в Закарпатье проживают более тысячи лет, а в последние годы украинские власти забрали у них право воспитывать детей на родном языке и сузили сферы возможного применения венгерского. По словам Орбана, Украина обязана восстановить отмененный закон, а отнятые права должны быть возвращены.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель после саммита в Брюсселе заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.