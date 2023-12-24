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В ООН раскрыли, как богатые страны эксплуатируют развивающиеся
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Богатые страны используют "зеленый переход" для развития собственной экономики за счет развивающихся стран, пользуясь устаревшими правилами Всемирной торговой организации (ВТО),... ПРАЙМ, 24.12.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Богатые страны используют "зеленый переход" для развития собственной экономики за счет развивающихся стран, пользуясь устаревшими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в интервью изданию Financial Times (FT) генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.
"Большая часть торговых правил запрещают политику, которая применима для развивающихся стран. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды", — сказала она.
Сегодня развивающиеся страны отрезаны от рынков из-за быстрого развития технологий и создания новых барьеров богатых стран.
По ее мнению, еще одним препятствием для развивающихся стран может стать возвращение к протекционистской политике (введение эмбарго, ограничение экспорта и т.д.
Глава ЮНКТАД выступила с критикой новых "зеленых правил" ЕС, которые запретили импорт из обезлесенных земель, корректировка углеродных границ в рамках Парижского соглашения также "несправедливы", так как развивающиеся страны в этом случае обязаны платить за углеводороды ту же цену, что и страны ЕС.