МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Богатые страны используют "зеленый переход" для развития собственной экономики за счет развивающихся стран, пользуясь устаревшими правилами Всемирной торговой организации (ВТО), заявила в интервью изданию Financial Times (FT) генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан.

"Большая часть торговых правил запрещают политику, которая применима для развивающихся стран. А развитые страны имеют больше финансовых возможностей для субсидирования в тех областях, которые благоприятны для окружающей среды", — сказала она.

Сегодня развивающиеся страны отрезаны от рынков из-за быстрого развития технологий и создания новых барьеров богатых стран.

По ее мнению, еще одним препятствием для развивающихся стран может стать возвращение к протекционистской политике (введение эмбарго, ограничение экспорта и т.д.

Глава ЮНКТАД выступила с критикой новых "зеленых правил" ЕС, которые запретили импорт из обезлесенных земель, корректировка углеродных границ в рамках Парижского соглашения также "несправедливы", так как развивающиеся страны в этом случае обязаны платить за углеводороды ту же цену, что и страны ЕС.