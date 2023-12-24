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Лавров заявил, что нет необходимости превращать БРИКС в организацию
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Сейчас нет заинтересованных в превращении БРИКС в организацию с секретариатом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. "БРИКС — это объединение… Это... ПРАЙМ, 24.12.2023
новости, в мире, мир, брикс, сергей лавров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Сейчас нет заинтересованных в превращении БРИКС в организацию с секретариатом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
"БРИКС — это объединение… Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. За этим будущее", — отметил министр.
Лавров подчеркнул, что БРИКС — это "символ желания мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга", добавив, что на Западе в настоящее время нет организаций, в которых были бы справедливые правила в разрезе равноправия и взаимосогласия.
БРИКС — объединение стран, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к вступлению в БРИКС официально приглашены шесть государств: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.