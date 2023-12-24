МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Сейчас нет заинтересованных в превращении БРИКС в организацию с секретариатом, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. ЦАР намерена расширить сотрудничество со странами БРИКС

"БРИКС — это объединение… Это будущий "зонтик" над всеми субрегиональными и региональными процессами. За этим будущее", — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что БРИКС — это "символ желания мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, с учетом интересов друг друга", добавив, что на Западе в настоящее время нет организаций, в которых были бы справедливые правила в разрезе равноправия и взаимосогласия.

БРИКС — объединение стран, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к вступлению в БРИКС официально приглашены шесть государств: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.