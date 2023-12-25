МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственной за начало конфликта в секторе Газа, сообщила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, следует из видео, опубликованного в социальной сети Х. В Евросоюзе призвали ответить за мобилизацию украинцев

"Боже мой, с такими "защитниками демократии" (как фон дер Ляйен. — Прим. ред.)… Я думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, когда скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", — прокомментировала Евродепутат работу фон дер Ляйен.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.