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Санта-Клаус завершил 68-е кругосветное путешествие
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Санта-Клаус успешно завершил свое 68-е ежегодное кругосветное путешествие, доставив подарки более чем 7,8 миллиарда детей и взрослых по всему миру, передает традиционный... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , новости, в мире, сша, канада, рождество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Санта-Клаус успешно завершил свое 68-е ежегодное кругосветное путешествие, доставив подарки более чем 7,8 миллиарда детей и взрослых по всему миру, передает традиционный праздничный проект Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD).
По данным официального сайта командования, Санта вернулся на Северный полюс примерно в 13:16 по московскому времени, после того как доставил подарки. Во время путешествия Санта пролетел над Москвой, Вифлеемом и Тель-Авивом.
За передвижениями Санты следили американские и канадские военные, а информацию о его путешествии можно было отслеживать в режиме реального времени на специальном сайте командования NORAD.
NORAD начал отслеживание Санты в 1955 году после того, как универмаг в Колорадо сделал ошибку в рекламе и указал неправильный номер телефона для Санты, в связи с чем дети звонили оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
В настоящее время NORAD использует спутники, радары, истребители и специальные "Санта-камеры" для отслеживания его маршрута. Радары направлены на красный нос оленя Рудольфа, лидера оленьей упряжки, сказано на официальном сайте.