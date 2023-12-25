МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Санта-Клаус успешно завершил свое 68-е ежегодное кругосветное путешествие, доставив подарки более чем 7,8 миллиарда детей и взрослых по всему миру, передает традиционный праздничный проект Объединенного командования ПВО США и Канады (NORAD). Подсчитано, во сколько обойдется женский и мужской образ на Новый год

По данным официального сайта командования, Санта вернулся на Северный полюс примерно в 13:16 по московскому времени, после того как доставил подарки. Во время путешествия Санта пролетел над Москвой, Вифлеемом и Тель-Авивом.

За передвижениями Санты следили американские и канадские военные, а информацию о его путешествии можно было отслеживать в режиме реального времени на специальном сайте командования NORAD.

NORAD начал отслеживание Санты в 1955 году после того, как универмаг в Колорадо сделал ошибку в рекламе и указал неправильный номер телефона для Санты, в связи с чем дети звонили оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

В настоящее время NORAD использует спутники, радары, истребители и специальные "Санта-камеры" для отслеживания его маршрута. Радары направлены на красный нос оленя Рудольфа, лидера оленьей упряжки, сказано на официальном сайте.