МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский стал козлом отпущения, на которого спишут все промахи, у Украины нет с ним будущего, Запад это понимает. Такое мнение выразила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Его ненавидят": в США рассказали, кто хочет убрать Зеленского

"В Вашингтоне и Брюсселе понимают, что у Украины Зеленского нет будущего. Зеленский токсичен: ему не верят на Украине, он раздражает электорат за рубежом. Дипломатическое урегулирование, которым рано или поздно заканчиваются подобные конфликты, не подразумевает присутствие Зеленского. Усилиями американских "друзей" и британских "братьев" Зеленский приобрел новый политический статус козла отпущения, на которого ожидаемо спишут все промахи и неудачи", — сказала она.

Ковитиди добавила, что у американских "хозяев" нет единогласия в вопросе дальнейшего финансирования Киева, что подтверждает борьба политиков в Конгрессе.

На этом фоне, а также в условиях нестабильности после "эсесовских демаршей" в Канаде, Зеленский потерял возможности удерживать линию политического фронта, подчеркнула она.

"Страна на грани нового стихийного майдана, который традиционно возглавят Соединенные Штаты", — заключила сенатор.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщал, что президент США Джо Байден усилит финансовые санкции против России на фоне отсутствия в Вашингтоне единого мнения по поводу помощи Украине.

Отмечается, что палата представителей конгресса, большинство в которой представляют республиканцы, продолжает блокировать совместный план поддержки Киева и Тель-Авива, настаивая только на финансировании Израиля. Конгресс ушел на каникулы до 8 и 9 января, поэтому в этом году Украина не получит помощь от США. Кроме того, Киеву в декабре не стоит ждать поддержки от Евросоюза. Премьер Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал транш в 50 миллиардов долларов. а следующее заседание ЕС по Украине пройдет в феврале 2024 года.