С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Орбан обвинил Киев в ухудшении отношений с Венгрией

"Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", — отметил Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что сейчас самый подходящий шанс выйти на переговоры, и если этим шансом не воспользоваться, то"вообще крах".

По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло".