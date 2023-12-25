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Зеленский начал понимать, что нужно договариваться, заявил Лукашенко
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Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Военные... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , новости, в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал понимать, что политический путь урегулирования конфликта на Украине является единственным, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", — отметил Лукашенко.
Глава Белоруссии отметил, что сейчас самый подходящий шанс выйти на переговоры, и если этим шансом не воспользоваться, то"вообще крах".
По его словам, "сейчас это уже и до политиков дошло".