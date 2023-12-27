МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Рост экономики Китая замедлится в следующем году. Такое мнение выразили экономисты, опрошенные изданием Nikkei. Китай ограничил экспорт некоторых технологий

По данным издания, 23 из 25 экспертов предполагают, что рост экономики в этом году будет близок к официальному целевому показателю Пекина, составляющему около пяти процентов. Отмечается, что китайская экономика демонстрирует постепенный рост за счет эффекта низкой базы.

Средний прогноз экономистов по росту в 2024 году составляет 4,6 процента, что на 0,1 пункта выше последнего прогноза, сделанного в сентябре, с диапазоном от 4,4 до пяти процентов.

Тем не менее, эксперты выражают опасения относительно кризиса в секторе недвижимости, поскольку недостаточные или неэффективные меры для стимулирования экономического роста и низкий уровень потребительского доверия также представляют риски для китайской экономики, отметили в издании.

Компания S&P Global Ratings также прогнозирует рост китайской экономики в 2024 году на 4,6 процента, но при этом отмечает, что возможен сценарий, при котором ВВП вырастет всего на 2,9 процента.