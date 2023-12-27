МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. В распоряжении береговой охраны Финляндии появятся два новых патрульных корабля для защиты акватории в районе повреждения газопровода Balticconnector, передает издание IltaLehti со ссылкой на пограничную охрану Финляндии. В Финляндии рассказали о стадии ремонта Balticconnector

"Из-за повреждения газопровода и кабелей передачи данных в Финском заливе к патрульному кораблю пограничной охраны Финляндии "Турва" в ближайшее время присоединятся два новых патрульных корабля", — говорится в тексте публикации.

Сообщается, что строительство первого корабля будет завершено в 2025, а второго — в 2026 году. Руководитель проекта, капитан Марко Ахеристо, сообщил, на кораблях установят оружие калибра до 30 мм. Суда будут использоваться для пограничного контроля и спасательных операций. Длина кораблей составит 98 м, а ширина — 17,6 м. Кроме того, они будут оснащены вертолетными площадками.

В газете подчеркнули, что финский парламент выделил 448 миллионов евро на покупку кораблей, а за их строительство будет отвечать финская верфь Meyer Turku Ltd.

Ранее работа газопровода Balticconnector была приостановлен из-за возможной утечки, а затем китайское судно Newnew Polar Bear заподозрили в его повреждении. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.