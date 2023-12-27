АНКАРА, 27 дек — ПРАЙМ. Турция и ЕС по-разному относятся к санкциям в отношении России, но страна не является "объездной дорогой" в этом вопросе, сообщил главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч. ЕС испытывает серьезные противоречия по помощи Украине, заявил Песков

"У нас отличающиеся друг от друга позиции в вопросе санкций (против РФ). Когда меня спросили в ЕС о санкциях, я даже удивился и задал вопрос: мы стали членами ЕС? (смеется). Мы следуем требованиям ООН в данном отношении, у нас свой взгляд. Но при этом мы не являемся объездной дорогой (для обхода санкций против РФ)", — сказал Кылыч в интервью телеканалу TRT Haber.

Мевлют Чавушоглу в бытность главой МВД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын заявлял, что если Турция введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Анкары.

По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.