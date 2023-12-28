МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Обозначенные Израилем цели операции в секторе Газа похожи на "демилитаризацию" и "денацификацию", сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В секторе Газа пропали интернет и связь

"(Премьер-министр Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху объявил, что ХАМАС должен быть уничтожен как военная сила и вообще весь ХАМАС, это похоже на демилитаризацию. Он также сказал, что должен быть вообще уничтожен в Газе экстремизм, это похоже на денацификацию. Тем более мне не очень понятно, почему предыдущее израильское правительство, когда премьер Яир Лапид, до этого он был министр иностранных дел, их реакция на начало нашей специальной военной операции была для меня удивительная. "Как Россия посмела применять силу против гражданского населения, аннексировала территории украинские". Это было нечестно, и мы с ним об этом говорили", — сообщил дипломат в интервью агентству РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Лавров также отметил, что Биньямин Нетаньяху, несмотря на то, что его страна оказалась в тяжелом положении, не позволяет себе высказываться в отношении России. Кроме того, ранее глава еврейского государства разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, а израильская сторона принимала активное участие в эвакуации россиян с территории сектора Газа, отметил министр.

России необходимо с осторожностью относиться к ее общей истории с Израилем, в особенности, к борьбе с нацизмом, заключил глава внешнеполитического ведомства России.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.