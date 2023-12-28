МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины будут постепенно терять боеспособность и отступать, поэтому Днепропетровск, Харьков, Николаев и Одесса могут перейти под контроль России. Такую точку зрения выразил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном. В ВСУ назвали территории, которые предполагается сдать российским войскам

"Украинская армия разваливается. Ей придется быстро принимать решение об отступлении к Днепру. Это ускорит процесс освобождения Россией Харькова, Днепропетровска и Николаева", — отметил Риттер.

Бывший офицер также выразил уверенность, что Одесса будет освобождена российской армией, несмотря на то, что ему неизвестен план дальнейших действий Вооруженных сил России в зоне Специальной военной операции. Риттер заключил, что это позволит обезопасить Крым от возможных ракетных ударов со стороны Украины.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер обратился к киевским властям с предложением "временно" отказаться от территорий, чтобы обеспечить прекращение огня.

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Россия может присоединить Одессу и Харьков, так как исторически эти города — русские. бывший дипломат Чез Фриман подчеркивал, что Украина не вернет Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области.