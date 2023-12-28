БРАТИСЛАВА, 28 дек — ПРАЙМ. Украинцы 28 декабря выстроились в 60-метровую очередь в сервисе по замене паспортов в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. Власти утвердили индексацию отдельных выплат военным с 1 января

Большинство из ожидающих — мужчины.

Государственная украинская миграционная служба ранее открыла подразделение в Словакии, чтобы украинцы могли там оформить паспорт или водительское удостоверение. Процесс происходит в оборудованных микроавтобусах.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.

В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный сообщал, что не делал подобных запросов. Однако он подчеркивал, что его устроит любой способ пополнения рядов украинской армии. По его словам, все граждане Украины должны участвовать в конфликте.