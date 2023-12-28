МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европа искусственно разрушает спрос на газ, один из самых экологичных энергоресурсов, что фактически привело к деиндустриализации, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газпром" и Турция договорились о дорожной карте по газовому хабу

"Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации", — приводятся слова Миллера в стенограмме итогового совещания "Газпрома".

При этом, отметил он, по общему мнению экспертов, рост спроса на газ в мире продолжится, и в течение 25 лет потребление увеличится на 43%.

"И самое главное, что мы с вами к этому готовы", — добавил Миллер.

Ранее "Газпром" заявлял, что страны европейского дальнего зарубежья за январь-ноябрь снизили спрос на газ на 34 миллиарда кубометров и его потребление там опустилось до уровня 1996 года.