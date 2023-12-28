2023-12-28T20:15:00+03:00
2023-12-28T20:15:04+03:00
2023-12-28T20:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231228/842702248.html
Миллер объяснил причину деиндустриализации Европы
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Европа искусственно разрушает спрос на газ, один из самых экологичных энергоресурсов, что фактически привело к деиндустриализации, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер... ПРАЙМ, 28.12.2023
новости, в мире, европа, спрос на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714645.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714645.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714642.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714642.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714634.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83271/46/832714634.jpg
https://1prime.ru/gas/20231227/842683195.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Европа искусственно разрушает спрос на газ, один из самых экологичных энергоресурсов, что фактически привело к деиндустриализации, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации", — приводятся слова Миллера в стенограмме итогового совещания "Газпрома".
При этом, отметил он, по общему мнению экспертов, рост спроса на газ в мире продолжится, и в течение 25 лет потребление увеличится на 43%.
"И самое главное, что мы с вами к этому готовы", — добавил Миллер.
Ранее "Газпром" заявлял, что страны европейского дальнего зарубежья за январь-ноябрь снизили спрос на газ на 34 миллиарда кубометров и его потребление там опустилось до уровня 1996 года.