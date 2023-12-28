ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Претензии правительства США на расширение континентального шельфа нацелены на получение доступа к огромным запасам природных ресурсов в Арктике, на которые потенциально могут претендовать другие страны региона, включая РФ и Канаду, считают опрошенные РИА Новости аналитики и бывшие должностные лица. В Японии оценят последствия санкций США против "Арктик СПГ-2"

Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.

"Объявление США о расширении своих претензий на континентальный шельф подтверждает стратегический и экономический интерес Америки к огромным запасам ресурсов, находящихся под морским дном — от полезных ископаемых и редкоземельных элементов, необходимых для поддержания работы зеленой экономики, до нефти и газа", — полагает бывшая сотрудница Пентагона, курировавшая вопросы экологической безопасности, Шерри Гудман.

Согласно последней оценке Геологической службы США, проведенной в июле 2008 года, за Полярным кругом располагаются запасы в размере около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти, триллионы кубических футов газа, а также другие критически важные полезные ископаемые.

Бывший командующий вооруженными силами Канады в Арктике Пьер Леблан рассказал агентству, что добыча нефти и разработка морского дна в Арктике требуют огромных финансовых затрат. По его словам, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить потенциал неосвоенных месторождений в регионе.

"Не было проведено достаточно исследований, которые подтвердили бы тезис о наличии этих минералов", — заявил Леблан.

Он выразил уверенность в том, что США заявили о претензиях на дополнительные участки шельфа ради защиты своих интересов, полагая, что со временем другие арктические страны также могли бы пойти на такой шаг.

"Если бы США этого не сделали, то Россия или Канада потенциально могли бы претендовать на часть этой территории", — отметил бывший канадский военачальник.

Аналитики также указывают на правовой аспект проблемы, напоминая, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, которая давала бы им возможность требовать дополнительных прав на территории вне их исключительной экономической зоны.

"К сожалению, значение данного шага приглушается за счет проблем с реализацией и доверием, с которыми столкнутся США вследствие сохраняющейся неспособности ратифицировать Конвенцию по морскому праву", — сказала по данному поводу профессор Центра арктических исследований Береговой охраны США Эбби Тингстад.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что претензии на континентальный шельф рассматриваются Комиссией ООН по границам континентального шельфа. Мандат Комиссии основывается на Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (пункт 8 статьи 76), указал парламентарий. При этом США до сих пор не ратифицировали данную конвенцию.

В пункте 8 статьи 76 говорится, что "данные о границах континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, представляются соответствующим прибрежным государством в Комиссию по границам континентального шельфа" В ней также сказано: "Комиссия дает прибрежным государствам рекомендации по вопросам, касающимся установления внешних границ их континентального шельфа. Границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе указанных рекомендаций, являются окончательными и для всех обязательны".