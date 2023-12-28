2023-12-28T23:26:04+03:00
2023-12-28T23:26:04+03:00
2023-12-28T23:26:04+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231228/842702580.html
В правительстве Германии считают, что Венгрия не помешает помощи Киеву
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В правительстве Германии считают, что ЕС сможет поддерживать Украине — даже если Будапешт будет против, сообщил представитель кабмина ФРГ. "Вы знаете, что мы в очередной раз... ПРАЙМ, 28.12.2023
экономика, новости, в мире, германия, помощь украине, ес, венгрия
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256525.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256524.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/65/841256512.jpg
https://1prime.ru/world/20231223/842652261.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В правительстве Германии считают, что ЕС сможет поддерживать Украине — даже если Будапешт будет против, сообщил представитель кабмина ФРГ.
"Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае", — отметил представитель кабмина Кристиан Вагнер.
Он напомнил, что вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро обсуждался в декабре на саммите ЕС, но тогда решить его положительно не удалось из-за противодействия со стороны Венгрии. В начале следующего года Германия продолжит активно продвигать выделение этой помощи Украине в ЕС, подчеркнул Вагнер.
Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.