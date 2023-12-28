МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. В правительстве Германии считают, что ЕС сможет поддерживать Украине — даже если Будапешт будет против, сообщил представитель кабмина ФРГ. В ФРГ предложили поднять подоходный налог из-за Украины

"Вы знаете, что мы в очередной раз расширили нашу двустороннюю помощь и планируем в следующем году оказать военную поддержку на сумму восемь миллиардов евро. ЕС также продолжит оказывать поддержку Украине в любом случае", — отметил представитель кабмина Кристиан Вагнер.

Он напомнил, что вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро обсуждался в декабре на саммите ЕС, но тогда решить его положительно не удалось из-за противодействия со стороны Венгрии. В начале следующего года Германия продолжит активно продвигать выделение этой помощи Украине в ЕС, подчеркнул Вагнер.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.